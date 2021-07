O acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta aconteceu na madrugada desta sexta-feira 16, entre a Avenida São Paulo e a Rua Panamá, em Cerejeiras.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), o veículo foi realizar uma conversão a esquerda quando colidiu com a motocicleta.

Com o impacto, a motorista sofreu um corte no couro cabeludo e reclamava de dores na cabeça, e apenas uma das crianças que estavam sendo transportadas no veículo sofreu escoriações na testa. Já o motociclista ficou desacordado com o choque e apresentou lesões na mão, boca e olho esquerdos, tendo que ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Um pedestre que estava encostado em uma placa próximo ao acidente, sofreu escoriações na perna, braço e cabeça, pois o veículo acabou invadindo a calçada e batendo nas mesas de um estabelecimento. Na sequência, o carro cruzou as duas pistas e o canteiro central, parando apenas no muro da escola Mundo da Criança.

Após atender o motociclista, o Corpo de Bombeiros retornou para socorrer as outras vítimas e a perícia foi acionada para realizar os procedimentos de praxe.