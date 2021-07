O Governador Marcos Rocha intensificou nos últimos dias as ações relacionadas à quarta edição do projeto “Enxergar”, cuja meta é realizar mais de duas mil cirurgias oftalmológicas disponíveis, apenas nesta fase, para pacientes de 17 municípios.

A meta do projeto é zerar a fila de pessoas que estão à espera deste tipo de procedimento. Ao todo, cinco mil cirurgias já foram realizadas, mais duas mil serão realizadas nesta fase e a meta é chegar a 10 mil cirurgias até o final do ano.

O governador Marcos Rocha relatou que apenas nesta fase serão realizadas 1350 consultas oftalmológicas, duas mil cirurgias de cataratas, além de 330 cirurgias de retirada de “carnes crescidas” (procedimento chamado de pterígios) e mais de 18 mil exames oftalmológicos complementares.

Marcos Rocha destacou que quando assumiu o comando do Governo do Estado havia uma fila com mais de 8 mil pessoas à espera de uma cirurgia de cataratas. “Mais de 550 pessoas em todo Estado estavam completamente cegas à espera da cirurgia. Idosos que nunca tinham visto os netos por causa da doença, que não tinham memórias recentes dos próprios filhos. Estamos resgatando o bem-estar dessas pessoas e devolvendo a elas a autonomia necessária para que possam viver muito bem ao lado de suas famílias”, disse Marcos Rocha.

O secretário de estado de saúde, Fernando Máximo, explicou que a meta determinada pelo governador será alcançada. “A pandemia atrasou o cronograma, porém estamos aumentando o ritmo de trabalho e vamos conseguir zerar esta fila”, pontuou.

Segundo Fernando Máximo, mais de cinco mil cirurgias deste tipo já foram realizadas e todos os municípios de Rondônia serão beneficiados. Nesta etapa é a vez dos municípios de Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médice, Theobroma, Vale do Paraíso, Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, São Miguel do Guaporé, Urupá, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Nova União, Teixeirópolis, Campo Novo, Monte Negro, Buritis e Vale do Anari.

Embora o projeto “Enxergar” seja realizado pelo Governo do Estado, o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) injetou uma emenda de R$ 3.170 milhões a fim de colaborar com o trabalho. Marcos Rocha parabenizou o parlamentar e destacou a importância da união entre os representantes do Estado em prol do desenvolvimento de Rondônia.

“Quero parabenizar o deputado Lúcio Mosquini pela emenda e agradecer a Assembleia Legislativa de Rondônia pela parceria e atenção que tem dedicado a este projeto e muitos outros de suma importância pra nossa população, pra quem trabalhamos incansavelmente”, arrematou Marcos Rocha.