No final da manhã desta quarta-feira, 21, uma farmacêutica procurou a Delegacia da Polícia Civil de Colorado do Oeste para denunciar que, no último dia 15, quando um incêndio de grande proporções destruiu três estabelecimentos comerciais no centro da cidade, sua residência, que se localiza no primeiro e segundo pisos de um dos prédios, foi saqueada (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

De acordo com a vítima, no momento em que populares auxiliavam na retirada dos produtos da empresa RD Farma, alguém se aproveitou em entrou em sua casa, furtando 01 aparelho celular da marca Samsung, modelo A50, 01 pulseira de ouro, 01 aliança, a quantia aproximada de R$ 500,00 e 01 cartão do Banco do Brasil.

Desde que a tragédia ocorreu no município, tendo os comerciantes que colocar seus produtos para fora dos estabelecimentos para evitar maiores prejuízos, vários casos de furtos foram registrados.