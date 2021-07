Após estrearem com goleadas, Brasil e Holanda voltaram a marcar muitos gols, mas dessa vez empataram em 3 a 3, na manhã deste sábado (24), pelo grupo F do futebol feminino dos Jogos Olímpicos Pequim 2020.

Agora, o Brasil precisa de um empate na próxima terça-feira (27), às 8h30, contra a Zâmbia, para avançar às quarta de final.

Neste sábado, o Brasil teve dificuldade desde o começo do jogo. Com apenas dois minutos do primeiro tempo, a atacante holandesa Miedema recebeu na entrada da área, girou rapidamente em cima da Érika, e mandou para o gol, abrindo o placar a favor da Holanda.

O gol holandês não abalou a seleção brasileira, que imediatamente foi para o ataque. Logo aos seis minutos, após confusão na área em uma bola lançada, a árbitra marcou pênalti para o Brasil. Mas ela foi chamada pelo VAR, e após revisar o vídeo considerou o lance normal.

Mas não demorou muito para o Brasil empatar. Aos 15 minutos, Duda tocou para Debinha na entrada da pequena área, e a atacante mandou para o gol. Depois do empate, a Holanda chegou a ameaçar em contra-ataques, mas as brasileiras seguiram com o comando do jogo até o fim do primeiro tempo.

Para o segundo tempo, a seleção brasileira voltou com três substituições: saíram Bia Zaneratto, Formiga e Duda, para entrada de Ludmila, Andressa Alves e Angelina. E com menos de um minuto de jogo, o trio que entrou no jogo fizeram uma jogada, para Angelina chutar para o gol, mas foi para linha de fundo sem assustar a goleira holandesa.

No entanto, o começo do segundo tempo foi equilibrado, com as duas seleções tentando investidas no ataque. Aos 13 minutos, após um cruzamento pela esquerda do ataque holandês, novamente Miedema mandou para o gol e contou com uma falha da goleira Bárbara para ficar voltar à frente do placar.

Assim como aconteceu no primeiro tempo, o gol não abalou as brasileiras, que foram para cima em busca do empate. Menos de cinco minutos depois do gol holandês, Ludmila se lançou com velocidade para o ataque e sofreu pênalti. Marta foi para cobrança e novamente empatou o jogo.

Aos 22 do segundo tempo, a zagueira holandesa Nouwen tenta recuar para a goleira, mas o toque saiu errado, Ludmila interceptou a bola e mandou para o gol, colocando o Brasil à frente do placar.

O placar ficou novamente em igualdade aos 33 minutos, com um golaço de falta da lateral holandesa Dominique Janssen.

Grupo F

Na outra partida do grupo, que aconteceu mais cedo, China e Zâmbia empataram em 4 a 4. Com os resultados, Brasil e Holanda estão na liderança do grupo, com quatro pontos cada (com as holandesas com vantagem no saldo de gols), e China e Zâmbia estão com um ponto cada.

Na última rodada do grupo, na próxima terça-feira, às 8h30, o Brasil joga contra a seleção da Zâmbia, enquanto a Holanda enfrenta a China. As duas primeiras colocadas têm vaga garantida nas quartas de finais. Já quem ficar na terceira posição precisa ter a campanha melhor do que pelo menos uma das outras duas terceiras colocadas para também avançar de fase.