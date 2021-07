Na sexta-feira, 30, acontece a homenagem póstuma ao advogado Antônio Paulo dos Santos, que irá nominar o Plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Cacoal Desembargador Aldo Alberto Castanheira Silva, a partir da indicação acolhida pela Comissão de Honraria e Mérito do Tribunal de Justiça de Rondônia e aprovada pelo Tribunal Pleno Administrativo do TJRO.

A solenidade de descerramento da placa será às 09h, com observância de rígidos protocolos de segurança sanitária, com limitação de público e transmissão ao vivo pela internet.

A indicação partiu da Ordem dos Advogados do Brasil, como forma do Poder Judiciário homenagear um pioneiro da sociedade cacoalense. O advogado Antônio Paulo dos Santos foi militante da advocacia por mais de 20 anos, professor universitário da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Cacoal.

Conforme a manifestação da OAB, à época da indicação, o homenageado deixou uma herança inestimável à advocacia e às causas institucionais. Antônio Paulo foi presidente da subseção de Cacoal, Conselheiro Estadual e Conselheiro Federal da OAB.