A professora efetiva da rede municipal de ensino desde 2004, Amanda Espíndula Areval, foi apresentada nesta sexta-feira, 30, como a nova secretaria municipal de educação em Vilhena.

Ela é graduada em Pedagogia, especialista em Mídias na Educação pela Unir e Gestão Ambiental pelo Ifro, além de possuir mestrado em Educação pela UFMT.

Em quase 17 anos de serviço público, a professora atuou como técnica da Secretaria Municipal de Educação (Semed) na Coordenação de Educação Ambiental e Integrante da Equipe de Formação Continuada como Orientadora de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, no período de 2009 a 2015. Em 2018 passou a ser Gerente Pedagógica, responsável por 21 escolas de Ensino Fundamental I, estando atualmente como coordenadora do Departamento Pedagógico da Semed.

Amanda substitui Ronaldo Alevato, que deixou o cargo por motivos pessoais. Ela agradeceu a oportunidade e elogiou a equipe da secretaria.

“Agradeço ao prefeito Japonês pelo convite e também à equipe Semed pela indicação. É uma honra representar a secretaria onde trabalhamos com o que me move, a Educação. Estes meses como coordenadora pedagógica me possibilitaram aprender muito sobre o andamento da Semed e das escolas em geral. Agradeço ao Professor Ronaldo e à Claudete pelo espaço e parceria, pois com esta experiência pude reafirmar a grande capacidade que tem a equipe da secretaria e também dos gestores que estão à frente de nossas escolas. Temos uma Rede de Ensino com excelentes profissionais, estou pronta para aprender e construir uma melhor educação aos nossos alunos,” diz Amanda.