O jornalista Augusto Nunes em análise à Jovem Pan no programa “Pingo nos is” foi categórico ao afirmar que nunca houve na história política brasileira um presidente da República tão perseguido como Jair Bolsonaro.

Nunes tem 50 anos de atuação jornalística completados na sexta-feira, 06 de agosto de 2021. Quando o jornalista diz que nunca houve um presidente tão perseguido, ele se refere às cinco décadas que cobriu matérias dos bastidores da política brasileira.

Augusto Nunes tem propriedade para tal. Dirigiu o jornalismo do Estadão, passou pela Época e Forbes, Jornal do Brasil e Zero Hora. Foi vencedor do prêmio “Esso de Jornalismo”. É colunista da Revista Veja até hoje e âncora de análises políticas na Record TV. Foi um assíduo crítico do governo Lula, acusando-o de prática de corrupção, tentativa de controle da imprensa e de cerceamento da democracia.

Durante suas falas no programa da Jovem Pan, Augusto Nunes disse que o presidente Bolsonaro só não é atacado por quem realmente votou nele e ainda está com ele como eleitor e como apoiador. Ele é acusado constantemente de planejar um golpe para fechar o STF e ao mesmo tempo de retomar a velha política se aliando ao Centrão. Também é acusado de genocida por ser o único responsável pelas mortes causadas pela pandemia da Covid-19, inclusive em São Paulo, estado da federação onde houve o maior número de mortes e que a articulação foi totalmente feita pelo governador oposicionista João Doria, que se tornou crítico ferrenho do presidente. Nas palavras de Augusto Nunes:

1.Getúlio Vargas, em 1954, não foi defendido pelo povo naquela ocasião, pois, a população não sabia exatamente o que estava acontecendo nos bastidores e os jornais só noticiavam (rádios e jornal impresso) matérias com ataques ao Governo Vargas. Só depois do suicídio consumado é que o povo foi as ruas para protestar contra àqueles que articularam a queda de Vargas. Resultado: todos os articuladores da queda de Vargas ficaram escondidos por dias com medo da revolta popular. Vargas tinha a maioria da população do seu lado. Os getulistas, apoiadores e eleitores de Vargas, jamais teriam permitido que Carlos Lacerda consumasse seus planos de derrubar Getúlio de uma forma que acabou tragicamente, o seu suicídio acompanhado de uma carta testamento, em agosto de 1954. Diferente de Vargas e seu trágico fim político, mesmo com a maioria da população lhe apoiando, esse mesmo desfecho não se repetirá com Bolsonaro.

2.Hoje temos as Redes Sociais que não existiam na ocasião de Getúlio Vargas. Os bolsonaristas estão como soldados defendendo o presidente dos ataques orquestrados diariamente por aqueles que desejam a qualquer custo vê-lo fora da presidência. Fato, simplesmente fato! Independente dos números trazidos pelas pesquisas que não tem compromisso com a verdade, estas serão desmascaradas pelas urnas em 2022 e mostrarão que Bolsonaro está muito a frente dos outros candidatos, inclusive de Lula que aparece fantasiosamente em primeiro em todas as pesquisas para a corrida eleitoral.

3.Claro que é esperado que os farsantes das pesquisas eleitorais dirão que é o retrato político do momento. Não terão a dignidade de aceitar que Bolsonaro vencerá e nas urnas, mesmo com todo esse imbróglio de evidências reais de fraude nas eleições de 2018.

4.O golpe não é o presidente quem está articulando. Quem articula o golpe diariamente são membros do STF em conivência com deputados e principalmente senadores da CPI da Covid-19, que tem o único objetivo de desgastar o presidente perante à população e assim queimá-lo de vez, produto para uma combustão de um golpe articulado minuciosamente para tirar a qualquer custo Bolsonaro da Presidência da República.

5.O cinismo escancarado de Renan Calheiros, Omar Azis, Alexandre de Moraes, Randolfe Rodrigues, Luis Barroso, que sequer analisarem as provas apresentadas ontem, durante entrevista do presidente Bolsonaro à Jovem Pan e depois confirmada em sua Live sobre a corrupção e fraude nas urnas e consequentemente nas eleições de 2018.

6.Bolsonaro simplesmente teria vencido no primeiro turno e eles sabem disso. Essas denúncias com provas apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro acompanhado de um profissional em Ciência da Computação com larga experiência em código-fonte, deveriam ao menos um exame real e não o menosprezo daqueles que se consideram uma espécie de donos do Brasil e que acham que o povo brasileiro são um bando de idiotas.

7.O povo também sabe que a aliança de juízes da mais alta Corte da Justiça do Brasil com senadores idealizadores da CPI da Covid-19 que deveriam estar na cadeia só tem uma definição: golpe e ponto final.