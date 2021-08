O prefeito Eduardo Japonês visitou o prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta sexta-feira, 6, para anunciar a abertura da unidade com funcionamento 24h a partir da terça-feira, 10.

No local estiveram vereadores, o deputado estadual Luizinho Goebel e outras lideranças vistoriando os preparativos finais que envolvem a instalação de energia, limpeza e pequenos reparos.

“Sonho da população há muitos anos, a abertura da UPA é um compromisso meu junto do deputado Luizinho e dos vereadores, que contribuíram com aprovação de recursos, economia e medidas que nos deram a condição de estruturar essa unidade. O prédio está aqui desde 2012 e ficou mais de cinco anos parado, até que colocamos ele pra funcionar em julho de 2019. Agora dois anos depois ele vai se transformar naquilo para o qual foi projetado”, explica Japonês.

Agora quem precisar de atendimento de urgência ou emergência deve procurar a UPA. O hospital será apenas para pessoas internadas. Luizinho Goebel, que destinou emenda para aquisição de equipamentos da unidade, elogiou a iniciativa da Prefeitura.

FUNCIONAMENTO DA UPA

Clair da Cunha, diretor do Hospital Regional de Vilhena, explica que a mudança do pronto-socorro do HRV para o prédio da UPA já é planejada há várias semanas. “Aqui teremos um espaço mais amplo, moderno, com mais estrutura e condições de atender a população com esse pronto-socorro independente. Já há várias semanas estamos promovendo consertos, instalando energia, fazendo pintura, substituição de vidros, limpeza, instalação de mais aparelhos de ar-condicionado e outros ajustes. Tudo fica pronto, com a mudança, até terça-feira”, conta o diretor.

A UPA 24h fica localizada na avenida Juraci Correa Muller, no parque São Paulo, a 200 metros da avenida Paraná. O Centro de Especialidades Vilhenense (CEV) foi transferido para o prédio da Policlínica João Luiz, onde atualmente também funciona o posto de Saúde Vitalina Gentil.