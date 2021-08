O produtor Odair Araújo, que tem demonstrado ser um dos principais defensores e incentivadores de benefícios para a área rural de Vilhena, fez um desabafo neste sábado, 7, através das redes sociais: reclamou do abandono pelo que se encontram os produtores rurais e chamou o prefeito Eduardo Japonês (PV) de “mentiroso e enganador”.

Na publicação, Odair explica que os produtores rurais andaram debaixo de sol e chuva, utilizando até recursos próprios para apoiar a reeleição do mandatário, mas, após quase um ano do pleito eleitoral, o grupo está ao abandono. Ele também fez uma análise das declarações ácidas de outro ex-aliado que virou um ferrenho adversário do prefeito durante a campanha.

“Culpa minha e de muitos produtores que caíram na lábia do Japa. Esse é o retorno que os produtores rurais recebem por andar embaixo do sol e chuva, com gasolina própria, muitas vezes montado em um cavalo fazendo campanha para o Japa. E nessa hora que afirmo: ‘Ceará da Assossete’ tinha razão. O homem não tem palavra. Mentiroso. Enganador. Eu fiz muitos pré-julgamentos das postagens do Ceará e agora estamos sentindo na pele, ou melhor, no bolso, os prejuízos em nossas propriedades. Ele falou a verdade sobre o Japonês. Pena que foi tarde para abrir nossos olhos. Vergonha Japa”, desabafou.

Ainda, conforme Araújo, a área rural está entregue à própria sorte e os produtores vivem de favores dos vizinhos na intenção de usar maquinários para socorrer os que precisam.

Devido a essa situação, ele analisa que o segundo mandato deveria ser extinto da política brasileira.

“Nós, produtores rurais, temos é que nos ferrar mesmo. Pior que fomos ponta nisso tudo. Só para termos estradas boas e assistências com técnicos pelo ‘Porteira Adentro” e pela Semosp. E nos ferramos. Repetiu o que a gestão Donadon e Rover fez em Vilhena. Não muda. Elogiamos tanto a conduta do Japa nas eleições. Trabalhamos. Lutamos. Ganhamos inimigos que eram amigos para ter esse retorno hoje. Lamentável”, encerrou.