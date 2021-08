Um assunto antigo voltou à tona na Câmara de Vilhena na manhã desta terça-feira, 10, durante a sessão ordinária.

Trata-se do caos no trânsito vilhenense que gera preocupação em moradores e autoridades locais.

O vereador Pedrinho Sanches (Avante) iniciou a discussão ao observar que, ao andar na cidade, percebeu o congestionamento do trânsito, principalmente em horário de pico.

Ele solicitou uma audiência pública para analisar o tema com o secretário municipal de trânsito e a sociedade organizada.

Seus colegas do parlamento Samir Ali (Podemos), Wilson Tabalipa (PV), José Barroso “Zeca” (PSD) e Ronildo Macedo (PV) foram favoráveis à Audiência Pública, ao mesmo tempo em que cobraram recursos dos representantes da esfera federal.

Ao concluir seu discurso, vereador criticou as ações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). “É preciso trabalhar nesse sentido, sinalizando a cidade e salvando vidas. A gente percebe que o DNIT, em Vilhena, está muito mais preocupado em multar os motoristas, prejudicar os comércios das duas avenidas paralelas à BR, do que trabalhar os trevos e dar melhores condições no trânsito. É preciso nossa bancada federal trabalhar isso”, disse.