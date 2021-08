A condutora da moto Yamaha YBR 125, Vanessa Roman, de 25 anos, que se envolveu em acidente com outro motociclista na manhã deste sábado, 14, no cruzamento da Avenida Marechal Rondon com a Rua Dom, Pedro I, não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro, em Vilhena. Leia (AQUI).

A criança que estava de carona com Vanessa sofreu fraturas pelo corpo e está em estado grave. Provavelmente será transferida para Cacoal ou Porto Velho.

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação que o condutor da moto Suzuki que teria avançado a preferencial e causado a colisão, ainda protagonizou desentendimento no pronto-socorro ironizando a família da vítima, dizendo que, “estava preocupado era com sua moto”, sendo necessário chamar a polícia para apaziguar a situação. Ele e o carona foram conduzidos para a delegacia.