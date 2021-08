Profissionais de serviços de alimentação de Vilhena participaram, no dia 16 e 17 de agosto, da oficina de “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”, do 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.

O evento foi realizado no período de pré-festival, que tem abertura marcada para 24 de agosto, com show da Banda Violado e menu assinado pelos chefs Cuiabano e Thiago Dal Cortivo.

A oficina foi realizada em parceria com Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no CTC Sicoob Credisul. A chef Melissa Almeida, professora do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e chef do Graúna Resort Hotel em Ouro Preto do Oeste (RO), foi quem ministrou o evento.

As boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. No primeiro dia, os participantes tiveram uma aula teórica, e no segundo, foram para o Espaço Gourmet colocar em prática tudo o que aprenderam. Lá, prepararam fundos e bases sem conservantes para a utilização em molhos e pratos.

Para Melissa, a oficina rendeu bons resultados. “Foram dois dias muito produtivos para a turma. Perguntaram bastante e muitas dúvidas que tinham em relação ao trabalho na cozinha foram esclarecidas, absorveram bastante conhecimento. Aprenderam também a melhorar a alimentação no dia-a-dia, produzindo bases mais saudáveis para seus pratos”, disse.

Os participantes ganharam brindes personalizados do Sicoob e do festival, além de receberem o certificado de participação da oficina. Acesse www.sicoobsabor.com.br e saiba mais sobre o 4º Sicoob Sabor.