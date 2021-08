O Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região (TRT), através da 1ª Vara do Trabalho, destinou R$ 28.212,95 para aquisição de modernos equipamentos de informática à Santa Casa de Misericórdia, no município de Ji-Paraná.

De acordo com o provedor em exercício da instituição, médico Danny Garate, os equipamentos serão de serventia à entidade para o aumento nos atendimentos que já estão sendo realizados na Santa Casa.

Em nome de tosos os colaboradores, Garate agradece o apoio dos servidores do TRT e, principalmente, ao Juiz do Trabalho, Antônio Chagas Júnior Juiz, que ouviu o pedido da Santa Casa e não mediu esforços em atendê-lo.

Os equipamentos atenderão a diversos Projetos e atendimentos, tais como:

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: atendendo as novas diretrizes do MS afim da universalização dos prontuários dos pacientes dentro da rede SUS.

CARTÃO E ATUALIZAÇÃO DO CAD-UNICO E CARTÃO SUS: através da ativação de um posto avançado para emissão e Atualização do CAD único e Cartão do SUS.

RX: adequação da TI para reativação da sala de Raio X da entidade.

ULTRASSONOGRAFIA: para emissão de laudos e imagens dos usuários do SUS atendidos pela entidade.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES: início dos cursos profissionalizantes afim de preparar tanto os alunos da rede pública quanto os profissionais de saúde para o mercado de trabalho.

PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO: na busca da melhoria na qualidade de vida das pessoas em estado de vulnerabilidade social a entidade iniciará com cursos em diversos pontos da cidade afim de conscientizar sobre os perigos de abortos, exploração sexual, os benefícios do amamentamento materno entre outros

FISCAL LEGAL: projeto em parceria com a SEFIN de Rondônia que levará educação fiscal aos alunos das escolas públicas do município.