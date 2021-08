Já está a todo o vapor a barreira sanitária de prevenção a variante Delta do Coronavírus junto, montada no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Vilhena.

A barreira, que conta com diversos profissionais da área da saúde, esta realizando testes rápidos em todos os ocupantes de veículos de passeio que entram no município vindos do Mato Grosso.

Somente motoristas de carretas estão passando sem ser submetidos ao teste para evitar congestionamentos, devido o grande fluxo desses veículos.

Como já noticiado pelo Extra de Rondônia, o secretário de saúde de Rondônia, Fernando Máximo, anunciou que a realização da barreira visa identificar pessoas contaminadas pela referida variante antes que ela entre no município e evitar a disseminação no Estado.

Toda a ação está contando com o apoio ativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que direciona os veículos de passeio até o local onde a barreira se encontra e desvia as carretas, para garantir o fluxo tranquilo da via.