Com o avanço da vacinação, a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) traça planos para a retomada do calendário esportivo para este ano em Vilhena.

Já estão programadas mais de dez competições contemplando variadas modalidades, como capoeira, ciclismo, futsal, vôlei de praia, futevôlei, futebol de campo, lutas e outras. As atividades do calendário começam hoje, segunda-feira, 23.

Em novembro, Vilhena será sede dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), e algumas competições organizadas pela Semes, serão base para formação das equipes que representarão o município na competição.

“Temos conversado muito com o Prefeito Eduardo e o pessoal da Secretaria de Saúde, para realizarmos as competições de forma segura, evitando a disseminação do vírus. Vamos estabelecer os protocolos sanitários, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a limitação do público. Temos um calendário prévio de atividades, que pode ser alterado, e algumas destas competições serão para formarmos equipes que participarão do JIR”, destaca Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes.

Acompanhe abaixo o cronograma planejado de atividades esportivas com a data de início de cada uma neste ano:

AGOSTO

Dia 23 – Copa Cidade de Futsal

Dia 28 – 1° Jogos Municipais de Capoeira de Vilhena

SETEMBRO

Dia 3 – Torneio de Futebol 7 Vilhena

Dia 12 – Ruralzão

Dia 17 – 1ª Copa Arena Vilhena de Futvôlei

Dia 25 – 1ª Copa de Vôlei de Praia

Durante o mês – Seletivas para o JIR

OUTUBRO

Dia 10 – Etapa Estadual de Ciclismo

Dia 24 – Corrida de Rua Portal da Amazônia

Dia 16 e 17 – Festival de Lutas

NOVEMBRO

Dia 12 – Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR)

DEZEMBRO

A definir – Competição de Ginástica Rítmica

A definir – Competições de categoria de base