Na semana passada, o líder do governo na Assembleia Legislativa (ALE/RO), deputado Luizinho Goebel (PV) acompanhou o governador Coronel Marcos Rocha em cidades do Cone Sul no lançamento dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, para asfaltamento urbano e infraestrutura dos municípios.

Na quinta-feira 19, em Cabixi o deputado Luizinho entregou benefícios para reforma do Hospital Municipal, quatro academias ao ar livre, pavimentação asfáltica da RO-370 até a ponte, micro revestimento asfáltico e construção de uma praça.

Na manhã de sexta-feira 20, em Colorado do Oeste, o parlamentar entregou para o prefeito benefícios para revitalização da praça que fica em frente à Igreja Matriz, implantação do Corpo de Bombeiros e construção do quartel, veículo para casa de acolhimento, moto para os conselheiros e investimentos no esporte.

No período da tarde em Chupinguaia, o deputado Luizinho, entregou os benefícios de calçamento, cinco playground, fábrica de manilhas, construção da feira, veículo para a secretaria de transporte e planejamento, iluminação em LED da avenida principal e implantação do núcleo de atendimento da defensoria pública estadual.

Segundo o deputado Luizinho Goebel, os programas e projetos do Governo do Estado de Rondônia,o “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, estão sendo realizados após a Assembleia Legislativa aprovar recursos no valor de R$ 826 milhões, para garantir os investimentos nos 52 municípios do Estado.

Estiveram presentes na solenidade o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Alex Redano o líder do Governo na ALE, Luizinho Goebel vice líder do Governo na ALE, Ismael Crispim, e os deputados estaduais Ezequiel Neiva, Chiquinho da Emater e Rosângela Donadon.