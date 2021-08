Em entrevista à emissora “Rádio Parecis”, na última segunda-feira 23, o deputado Federal Chrisóstomo (PSL/RO), tratou de vários assuntos importantes para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, entre eles, o envio de emendas destinadas para capital do Estado e demais municípios, recursos estes que já estão sendo aplicados nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e outros.

O parlamentar também destacou o início das obras de reconstrução da BR-319, que hoje é de grande importância para o desenvolvimento da região Norte.

“Estive a pouco na Rádio Parecis, no programa ‘Papo de Redação’, com o entrevistador e jornalista Sérgio Pires. Falamos sobre diversos assuntos, mas vale destacar sobre a reconstrução da BR-319 e a minha parceria com o presidente Jair Messias Bolsonaro para ajudar o povo de Rondônia, com emendas na capital e em todos os municípios do meu Estado”, ressaltou Chrisóstomo.

ENTENDA O CASO

Inaugurada em 1976, a BR-319 possui 885,9 quilômetros de extensão, sendo 821 quilômetros no Amazonas e 64,9 quilômetros em Rondônia. A rodovia é a única ligação terrestre do Amazonas com as demais regiões do Brasil. Ao longo de seu curso, a estrada tem acesso a cidades amazonenses como Humaitá, Lábrea e Manicoré.

Após a inauguração, a BR-319 podia ser percorrida de Manaus a Porto Velho em cerca de 10 horas, mas, por falta de manutenção, tornou-se praticamente intrafegável a partir de 1988. Nos governos FHC, Lula e Dilma (de 1995 a 2016), a recuperação da rodovia sempre esteve entre as obras de infraestrutura prioritárias, mas nunca foi tratada como tal.

Mas agora o presidente Jair Bolsonaro juntamente com o Ministro da Infraestrutura e Transporte, Tarcísio de Freitas tem como meta iniciar essa pavimentação ou pelo menos deixar transitável até o final de 2022.

Em uma rede social, o ministro da Infraestrutura, prometeu que a estrada “vai se tornar referência em sustentabilidade“, disse Tarcísio de Freitas. Representantes da indústria e do comércio em Rondônia e Amazonas torcem para que os dois Estados possam voltar a ser reconectados pela BR-319.