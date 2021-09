A deputada estadual Rosangela Donadon acompanhada do vereador e presidente da Câmara Baiano Leiteiro e do prefeito José Ribamar visitaram no último sábado 04, as obras de pavimentação da Avenida Trombetas em Colorado.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais o prefeito anunciou o investimento de mais de R$ 2 milhões destinados pela parlamentar e reforçou a parceria de Rosangela com Colorado. “Deputada muito obrigada. A população está muito contente e a senhora tem demonstrado grande comprometimento, são mais de R$ 8 milhões investidos na nossa cidade”, pontuou ele.

“Eu estou muito satisfeita em poder acompanhar e ver que a obra está acontecendo e a população está satisfeita com essa ação importante para o município”, destacou a deputada.

