Cumprindo agenda no interior do Estado, o deputado Alex Silva (Republicanos), visitou na última sexta-feira 03, o município de Presidente Médici para a entrega oficial de um laboratório de informática e de equipamentos de aulas de karatê ao Instituto Educacional Sargento de Lima, da Polícia Militar Mirim.

A conquista só foi possível devido à emenda parlamentar que foi empenhada pelo deputado no valor de R$ 91 mil para atender o projeto “Conectados com o Saber”, que levará inclusão digital e oportunidade de desenvolvimento tecnológico, físico, mental, cultural, moral e intelectual às crianças e adolescentes que estudam no instituto, além de inúmeras habilidades que irão favorecer os processos de ensino e de aprendizagem.

“Estamos muito felizes por entregar esse laboratório de informática, pois temos certeza que irá enriquecer a aprendizagem dos alunos medicienses, trazendo mais possibilidades de inserção no meio digital, e consequentemente no mercado de trabalho. Já as aulas de karatê irão agregar valores como companheirismo, disciplina, e respeito aos praticantes e aos seus familiares, além de contribuir para uma vida saudável em todos os aspectos”, afirmou Alex Silva.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito do município, Edilson Alencar (PSDB), do vice-prefeito, José Carlos (PSDB), da responsável pelo Instituto, Juliana e demais instrutores voluntários do projeto.