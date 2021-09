O chef Leonardo Messina realizou uma oficina no 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico de Vilhena, onde ensinou os participantes a prepararem as tradicionais massas italianas. A oficina aconteceu na quarta-feira, 8 de setembro, no Espaço Gourmet do CTC Sicoob Credisul.

O chef paulista Leonardo Messina cresceu em Campo Grande (MS) e morou 10 anos em Londres, na Inglaterra, onde se formou em gastronomia e teve experiências em diversos restaurantes. Atualmente é sócio proprietário do Nonno Turillo, em Uberlândia-MG, restaurante de alta gastronomia especialista em massas artesanais e molhos naturais especiais.

Na ‘Oficina de Massas’ do 4º Sicoob Sabor, Leonardo começou ensinando três tipos de molhos: bolonhesa, pesto e de natas. O molho bolonhesa levou carne bovina moída, tomate e outros adicionais. O molho pesto foi preparado com manjericão, castanha-do-Pará, azeite e outros ingredientes. Já o molho de natas levou manteiga, nata e pimenta do reino.

Depois, o chef explicou sobre as farinhas tipo 00 e de sêmola. A primeira de cor branca, é extremamente refinada e 100% natural, feita a partir de um grão mais fraco, absorve mais água e tem um menor teor de glúten, conferindo à massa uma leveza significativa. A sêmola é mais amarelada, mais dura, e possui textura mais granulada e grossa.

Após as explicações, os participantes colocaram literalmente a mão na massa e produziram três tipos de massas: tagliatelle, tortellini e farfalle. Depois de cozidas, as massas se juntaram aos molhos para a degustação. Para acompanhar, a Feira Chique Empório Goumert serviu vinhos que harmonizaram perfeitamente com os pratos.

Todos os participantes da oficina receberam um certificado e tiraram fotos com o chef Leonardo Messina. Confira mais sobre o Sicoob Sabor no site www.sicoobcredisul.com.br ou no App Sicoob Sabor.