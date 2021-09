O atual assessor executivo e ex-diretor do Hospital Regional de Vilhena, Wagner Wasczuk Borges, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), nesta sexta-feira, 17, em substituição à enfermeira Siclinda Raasch.

Em reunião com o prefeito Eduardo Japonês, o novo secretário definiu coordenadores de diversas unidades da pasta e delimitou os principais setores nos quais vão focar atenção.

A Atenção Básica, atualmente comandada pelo enfermeiro José Aparecido, passará a ser coordenada por Juliana Medina. José foi designado como diretor do Centro Especializado de Reabilitação (CER). Ambos assumem seus postos a partir do mês que vem. Weslaine Amorim, atual coordenadora do CER, será a responsável pelas atividades de média complexidade do componente especializado.

Clair Cunha permanece como diretor-geral do Hospital Regional de Vilhena, com reforço do atual coordenador do Setor de Transporte da Saúde, Claudionor Rodrigues, que passará a ser o controlador do hospital.

Ao mesmo tempo, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, a direção continua com Frank Feitosa, que contará a partir de agora com a ajuda de um diretor-adjunto, Edson Neves. Kelly Ventura continuará também exercendo o cargo de secretária-adjunta de Saúde.

Em reunião no gabinete do prefeito no fim da tarde, nesta sexta-feira, a equipe elencou os principais desafios da Saúde e iniciaram as tratativas na busca de novas abordagens para solucionar, entre eles, a mudança da farmácia municipal do prédio da UPA para espaço mais amplo, o fortalecimento da Atenção Básica, o desafogamento da UPA e mais contratações para 2022.

“Estou disposto a ajudar e sempre a ouvir também. Desejo manter um ambiente de parceria entre os setores para que todos se ajudem e incluir o prefeito em todas as discussões e ações. O prefeito é o grande gestor da Saúde e ele vai participar de tudo, com sua experiência de administrador. Já na próxima semana pretendemos fazer importantes mudanças positivas”, explica Wagner.

EMBATE

Nos últimos meses, Siclinda protagonizou diversos embates com vereadores e era alvo constante de críticas nas sessões do Legislativo.