Preocupado com a preservação da saúde ocular dos rondonienses, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) solicitou ao Governo de Rondônia, a abertura de mais vagas para consultas oftalmológicas e cirurgias de Catarata, no município de São Miguel do Guaporé.

No documento, o parlamentar pede para que a Secretaria do Estado de Saúde (SESAU/RO) disponibilize mais consultas oftalmológicas através do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, uma vez que as vagas disponibilizadas não tem sido suficiente para atender a demanda, devido ao grande número de idosos que precisam do serviço.

Para o deputado Luizinho Goebel, a parceria entre as unidades de saúde é de fundamental importância para descentralizar e suprir a elevada demanda de pacientes afetados por essas enfermidades, bem como de idosos de baixo poder aquisitivo, já que a grande maioria são aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo para sua sobrevivência e não possuem plano de saúde nos hospitais particulares.

“É sabido que já foi iniciado este serviço, mas as vagas disponibilizadas não têm sido suficientes para atender à população, sendo assim foi necessário fazer tal solicitação para o governador e a Secretaria de Saúde”, destacou o parlamentar.