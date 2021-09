Em Campo Grande (MS), na última terça-feira, 21, minha filha caçula Fernanda Linhares Travençolo se casou no civil com Alexandre Paulitsch sócio proprietário do Show Bar Coquetelaria.

Na Sicoob Fronteiras em Cacoal, registrei o pecuarista e cooperado Ilson Pelin entre um dos fundadores e sócio Gilmar Odorisi e o gerente geral da renomada cooperativa de crédito.

Em Cacoal, nasceu Ava Faé Travain de Souza no dia 07 de agosto, para alegria da personal trainer Carla Faé e do empresário Igor Travain de Souza, a primeira filha do casal.

Nos festejos de 28 anos do Diário da Amazônia no último dia 13, em Porto Velho, participaram o diretor executivo Acássio Figueira com a esposa Kiara, e o gerente administrativo e financeiro Jhon Allan Antônio de Melo com a esposa Luciana, do SGC – Sistema Gurgacz de Comunicação.

Na inauguração da nova sede da OAB/Cacoal registrei os juízes de direito Emy Karla Yamamoto Roque diretora do Forúm Comarca de Cacoal, e Elson Pereira de Oliveira Bastos com a esposa advogada Fabrine Felix doutoranda em direito pela PUCRS, mestre em ciência jurídica pela Univali e especialista em direito tributário e Constitucional.