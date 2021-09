Em publicação na edição desta sexta-feira, 24, do Diário Oficial do Município de Vilhena, foi divulgado que a Câmara instaurou processo administrativo de dispensa de licitação para pagamento de R$ 6.889,09 a uma empresa de seguros a fim de cobrir as despesas para recuperação de um veículo do Legislativo que se envolveu em acidente no início do mês.

O caso gerou certa controvérsia na ocasião, posto que a viatura estava sendo conduzida por um vereador e não por motorista contratado para tanto, dando margem para especulações (leia mais AQUI).

O vereador em questão era o Sargento Damasceno (PROS), e junto com ele estava o também parlamentar Pedro Sanches (Avante). Ambos estavam saindo de viagem para Cuiabá, de onde embarcariam em voo para Brasília. Não houve vítimas no acidente.

A dúvida acerca do episódio dizia respeito acerca de quem arcaria com os custos da reforma do veículo, posto que a situação era passível de questionamento. Com a publicação do processo, já há quem acredite que no final da história quem pagará a conta vai ser o contribuinte.

Porém, Damasceno foi procurado pela reportagem do Extra de Rondônia nesta noite de sexta-feira e assegurou que, apesar de ainda não ter sido comunicado da tramitação do procedimento, está disposto a arcar com as despesas, se este for o entendimento legal da questão. “Sou um homem que defende a transparência, o zelo com o dinheiro público e assumo qualquer responsabilidade que venha a me caber com relação ao caso”, garantiu.