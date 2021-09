A 1ª Copa de Vôlei de Praia, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes), foi disputado neste sábado 25, e domingo, 26, em Vilhena.

Com mais de 20 duplas, a competição apresentou alto nível técnico e teve a participação de atletas ranqueados da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

No primeiro dia de jogos, as duplas se enfrentaram e foram avançando para as fases de mata-mata. Já no domingo, aconteceram as finais, que teve por vencedores, as duplas da cidade de Cuiabá (MT), tanto no masculino, quanto no feminino.

A Copa premiou em R$ 1 mil a dupla campeã em cada categoria, além de troféus e medalhas. O segundo colocado recebeu R$ 500,00 além dos mesmos troféus e medalhas. Já a dupla terceira colocada recebeu medalhas.

Ao término da competição, ficou pré-estabelecido que os vencedores de cada categoria, representarão Vilhena no JIR, que acontecerá entre os dias 12 a 21 de novembro, porém, Welliton Ferreira, secretário municipal de Esportes, reitera que mudanças podem acontecer.

“Como tivemos atletas de outros municípios que venceram os jogos, e alguns deles talvez disputem outras competições que possam ser conflitantes com as datas do JIR, vamos definir apenas nas próximas semanas, quem serão os representantes vilhenenses. Caso o primeiro lugar não possa, a vaga será repassada ao segundo e assim por diante. Vamos definir tudo até o dia 10 de outubro”, explicou Welliton.

@@ Categoria Feminina

1ª Kimberly e Lauany – Cuiabá (MT)

2ª Ana e Thaís – Vilhena (RO)

3ª Kariny e Adrielli – Vilhena (RO)

@@ Categoria Masculina

1º Gabriel e Cássio – Cuiabá (MT)

2º Elson e Lucas – Cáceres (MT)

3º Fábio e Nilton – Porto Velho (RO)