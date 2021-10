A Polícia Civil de Rondônia faz um alerta para a população sobre o “golpe da caixa premiada ou caixa surpresa”, que está sendo aplicado por criminosos que anunciam a venda de bolsas de grife pela internet. O bando já fez vítimas em várias cidades do país.

De acordo com a delegada Rosilei Lima, o grupo criminoso, que anuncia os produtos de luxo, tem alto poder aquisitivo, e é muito bem organizado. “Até o momento não temos registros de vítimas no Estado, por isso estamos alertando o quanto antes. Até publicidade paga eles fazem com o objetivo de atrair compradores”, disse a delegada.

Para chamar a atenção das vítimas, segundo a delegada, os criminosos anunciam a venda de bolsas de grife original, alegando que são lotes apreendidos de leilões da Receita Federal. “É golpe, gente. Dependendo do modelo, a pessoa paga, por exemplo, R$ 400 ou R$ 350 em uma suposta bolsa de luxo, que normalmente se paga caro, quando adquirido um produto original”, explicou.

Ainda, de acordo com a delegada, grande parte das pessoas que acreditaram no anúncio não vai receber o objeto comprado. “A minoria vai receber, mas é uma bolsa similar, muito inferior do que foi anunciado”, destacou Rosilei Lima.

As demais vítimas vão receber em casa tijolos, e até lâmpadas dentro de uma caixa. “Quando a pessoa abre, percebe que caiu em um golpe”, disse a delegada.

O mais indicado na hora de fazer uma compra pela internet, é procurar sites de lojas conhecidas para evitar cair em golpes. “Mesmo assim temos que ficar em alerta”, finalizou.