A Liga de Futebol de Vilhena comunica às equipes interessadas, que a partir desta segunda-feira, 04, estão abertas as inscrições para a Copa Vilhena de Futebol Soçaite, categorias abertas, 4.0, feminino e sub 15.

As vagas são limitadas sendo que, as 18 primeiras equipes que se inscreverem nas categorias abertas já terão vagas asseguradas, com direito a uniforme e uma bola na etapa de Vilhena do torneio regional, que será realizado no dia 07 de novembro no Parque Embratel, com início às 8h. Ao todo participarão 28 equipes.

Nas categorias livre e feminino não haverá limite de idade, sendo que na categoria 4.0 as equipes poderão inscrever atletas nascidos até 1981 e no sub 15, atletas nascidos até 2006.

O congresso técnico será realizado no Parque Embratel no dia 22 de outubro às 17:00hs para as categorias feminino e sub 15 e as 18:00hs, para as categorias livre e 4.0, sendo apresentado o regulamento da competição, sorteio dos grupos e divulgação da premiação do certame.

Para mais informações sobre as inscrições é só ligar no números (69) 984454552 / 981281620, falar com “Natalzinho”. Clique no link e baixe a ficha de inscrição.

Ficha de inscrição 5 (1)