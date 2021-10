Acusado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Vilhena nesta terça-feira, 5, de suposta má-gestão na Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), função que exerceu por quase dois anos e deixou em março passado, Jair Dorneles nega ter deixado pendências.

O ex-secretário também aproveitou a oportunidade para criticar o atual comando da pasta, hoje sob responsabilidade de Marcelo “Boca”.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Dornelas garante que não houve irregularidades em sua gestão e que o caso citado pelo presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo, acerca de transporte de calcário pago e não entregue, não aconteceu em virtude da falta de licença do fornecedor, e não por problemas oriundos da Semagri, e que a situação ficou acertada para resolução.

O pronunciamento de Macedo é o desenrolar de denúncias de corrupção na Semagri levadas à tona pelo vereador Dhonatan Pagani (leia mais AQUI e AQUI).

“No mais, tudo o que nos propusemos a fazer foi executado, os serviços foram prestados, o dinheiro arrecadado junto aos produtores foi aplicado de forma correta e houve a devida prestação de contas”, assegurou.

Ele garantiu ter passado de três mil serviços ano passado e que fechou 2020 “muito bem”. “Já este ano, parece que há excessos. Está faltando ação e gestão na administração do setor, e o prefeito Eduardo Japonês está perdendo uma grande oportunidade de fazer o que prometeu na campanha, da qual eu participei. Eu volto no slogan do Japonês na campanha: ‘dinheiro tem, falta gestão’. E digo mais: agora também falta ação, porque todas as contas têm dinheiro e recurso”, analisa.

Dornelas reiterou que não há nada de irregular em sua gestão, enumerou ações executadas em benefício do produtor e que as críticas se devem em virtude da falta de competência do comando atual da Semagri. “Quando não se consegue administrar e a pessoa é ruim de administração, o normal é jogar a culpa nos outros”, rebate.

Jair Dorneles também estranha o fato de documentos que comprovam suas ações à frente da secretaria terem desaparecido. “É estranho e só indica que a mentira tem perna curta. O vereador requereu a relação dos serviços de 2020 e simplesmente falaram que os papeis sumiram. A cidade está a ver navios. No domingo estive na praça pública e observei que está abandonada. Há lixo para todo lado e sujas devido à poda de árvores. Fizemos gestão correta e produtiva dos recursos a nós confiados, e o tempo vai mostrar a verdade aos vilhenenses”, encerrou.