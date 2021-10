A Coordenação e Organização do “Leilão Direito de Viver” de Cabixi, com arrecadação total em prol do Hospital de Amor da Amazônia, conta com um colaborador solidário chamado José Carlos de Oliveira, de 59 anos, antes conhecido como “Neném matador”, pois matava gado para os açougues da região, e agora conhecido como “Neném latinhas” e além de ser funcionário público municipal, cuidar dos filhos, netos, da mãe idosa e de um irmão doente, recolhe latinhas na cidade e reverte o valor das vendas ao tratamento de pessoas com câncer.

Tudo começou quando José Carlos teve um problema de saúde e foi ao cardiologista, onde o médico o aconselhou a fazer caminhadas matinais. Então, ele começou a realizar os exercícios propostos e percebeu que tinham muitas latinhas jogadas nas ruas e lhe veio a brilhante ideia de as recolher enquanto caminhava.

Enquanto cuidava de sua saúde caminhando, José fez um propósito de também ajudar salvar vidas, doando os valores arrecadados com a venda das latinhas para o leilão realizado em prol do hospital de câncer, a fim de auxiliar no tratamento dos pacientes. Além do horário da caminhada, o morador resolveu recolher latas também nas horas vagas e dias que não estaria de plantão, inclusive nos finais de semana.

Porém, não satisfeito somente com o valor arrecadado com as latinhas que recolhe durante todo o ano em residências, festas, bares da cidade, sítios e distritos, José passou a se dedicar ao recolhimento de ferros com os quais também faz artesanatos com pneus para enfeitar jardins e reverte todo o valor das vendas para o referido leilão.

Além de reutilizar máquinas de lavar roupas devidamente adesivadas, que são colocadas em pontos estratégicos para servirem como locais de coleta dos materiais, José também faz uso de um terreno para armazenamento dos objetos, onde muitos moradores já sabendo da boa ação, passam e deixam latinhas, contribuindo com seu trabalho.

Até setembro de 2021, toda a coleta era realizada em uma motocicleta muito avariada que a filha de José havia lhe emprestado, porém, no encerramento do 14º Leilão Direito de Viver de Cabixi, realizado no dia 12 do mesmo mês de forma Virtual, José foi convidado pela coordenadoria para anunciar o resultado de sua arrecadação e doação para o ano de 2021, e em seguida presenteado com uma motocicleta CG Fan 160, 0 Km, adquirida por um grupo de amigos, denominado “Amigos do Bem”.

Em troca da boa ação, o grupo de benfeitores pediu outra boa ação, solicitando que José doasse a motocicleta velha que usava para ser leiloada e ter o valor revertido ao Hospital de Amor da Amazônia.

Imediatamente José aceitou a proposta e o veículo doado foi leiloada e arrematado pelo próprio grupo de amigos pelo valor de R$10 mil.

A história de José, um cidadão comum, que encontrou na reciclagem de material considerado “lixo”, uma grande oportunidade de contribuir com uma causa social que salva milhares de vidas, é motivo de orgulho para os moradores do município todos os anos desde de 2015, quando deu início ao projeto voluntário

Confira os valores arrecadados pelo “Neném latinhas” nos últimos 7 anos.