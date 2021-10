A unidade móvel do “Tudo Aqui”, um programa do Governo do Estado de Rondônia, que visa agilizar a emissão e regularização de documentos essenciais ao cidadão, já realizou mais de três mil atendimentos nos meses de agosto e setembro em diferentes municípios.

A Unidade Móvel, que realiza serviços de emissão de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento/casamento, Carteira de Trabalho e Previdência Social física e digital, documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE) e passe livre do idoso ou portador de deficiências, já percorreu os municípios de Nova Mamoré, Nova Dimensão (distrito) , Vista Alegre do Abunã (distrito), Extrema (distrito), Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Cujubim, Monte Negro e Buritis.

Agora, o Governo de Rondônia anuncia a programação para os meses de outubro, novembro e dezembro e quem precisa realizar a emissão de qualquer um dos documentos acima citados, é só ficar de olho no dia em que a equipe da unidade móvel estará atendendo em seu município.

PROGRAMAÇÃO

11 a 13 de out. – Teixeirópolis

14 a 16 de out. – Presidente Médici

17 a 19 de out. – Urupá

28 de nov. a 03 de dez. – Vilhena

06 a 11 de dez. – União Bandeirantes