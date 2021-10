Um morador da Travessa 1514, no Parque Cidade Jardim I, em Vilhena, procurou a reportagem do Extra de Rondônia revoltado com uma prática criminosa que vem sendo realizada em um local próximo ao seu imóvel, onde são dispensados por moradores e empresários do ramo mecânico, uma grande quantidade de lixo, assim como, cadáveres de animais.

Afirmando já ter procurado a prefietura e até mesmo a Polícia Ambiental, o morador relatou não suportar mais a situação, pois pessoas insistem na prática criminosa de descartar lixo no local.

Pelas imagens enviadas pelo denunciante, é possível ver sofás velhos, inúmeros pneus e muitos frascos de óleo de motor de veículos.

Diante dos fatos, a reportagem encaminhou a denúncia do morador à Assessoria de Comunicação da prefeitura, que repassou para a Secretaria de Obras e retornou o contato afirmando que só este ano o referido local já recebeu serviço de limpeza duas vezes, mas que a falta de consciência dos moradores é o que de fato causa todos os transtornos.

Ainda segundo a assessoria, na próxima quarta-feira, 13, o local será limpo novamente e a Secretaria do Meio Ambiente pede a colaboração dos moradores, tanto na fiscalização e informação imediata em caso de flagrante, para que possa ser realizada a notificação do responsável, quando no não descarte de lixos no local.

A assessoria também informou ao site, que a mesma situação é vivida por moradores da Linha 135, que precisará receber cerca de contenção para evitar o descarte de lixo por parte da próprio população e de empresas privadas, que além de causar mau cheiro, contaminam as águas de uma nascente que há no local.

