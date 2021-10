De uniformes novos, meninas e meninos da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) contagiam as aulas da escolinha e treinos com um azul que reflete a enorme alegria com o retorno das atividades, prevendo que muito em breve voltaremos a sentir novamente as emoções que só o esporte pode proporcionar.

Respeitando os cuidados com a pandemia, mais uma peça foi adicionada aos uniformes e todas as crianças receberam máscaras com o intuito de oferecer maior segurança, minimizar os riscos de contaminação e consequentemente, passando mais segurança, inclusive aos pais.

De olho no avanço da vacinação dos atletas e no controle da pandemia, as equipes da AVV poderão ainda este ano voltarem a competir pela Copa Craques do Volei em Primavera do Leste no final de novembro e no festival mirim de voleibol realizado na cidade de Sapezal/MT, em dezembro; quando estaremos defendendo a melhor campanha do festival que teve sua ultima etapa em 2019, evento que anualmente tem revelado grandes promessas do voleibol de Vilhena.

O projeto da associação de voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena, Unimed, CMDCA e apoio da ATMUS academia, Desafios Contabilidade, Internet 5.8. Também contamoos com a parceria da Escola Maria Arlete Toledo, através do projeto CTDE e do colégio Tiradentes da Polícia Militar, com o projeto cooperando com o esporte idealizado pelo AVV.