No final da tarde de quinta-feira, 07, a Polícia Militar (PM) efetuou a prisão de dois suspeitos de realizarem um assalto no bairro Teixeirão, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o fato aconteceu na Av. Das Comunicações, onde a vítima trafegava a pé e foi abordada pelos dois infratores que anunciaram o assalto, levando então o celular da transeunte.

Alguns minutos após o ocorrido, a vítima se deparou com uma guarnição policial e repassou as características dos bandidos, assim foi dado início a caça aos “ratos”. Os elementos logo foram localizados próximo ao bairro Paineiras, foi dado voz de parada, porém empreenderam fuga e adentraram no quintal de uma casa, onde foi realizado o cerco policial.

Presos e questionados sobre o crime, os dois suspeitos negaram a autoria, porém, durante as buscas, a polícia localizou um aparelho celular jogado em cima do telhado da casa. Nesse momento, a vítima ligou no telefone e os dois indivíduos terminaram por confessar o crime.

O canil do 4.º BPM foi acionado no intuito de realizar busca minuciosa para localizar drogas, porém sem êxito.

Colhidas as provas sobre o assalto, a dupla foi encaminhada à Delegacia, onde a vítima os reconheceu. Logo após foi realizado o registro da ocorrência e os larápios foram entregues sobre os cuidados do comissariado de plantão.