No sábado, 9, o deputado estadual Eyder Brasil (PSL) realizou no bairro Aponiã, na quadra de futebol Guajará, o 1º Torneio de Futsal Amigos do Sargento Eyder Brasil.

O evento além de incentivar a prática do esporte, da integração entre os times, promoveu a solidariedade, com a doação de alimentos não perecíveis que irão beneficiar organizações sociais.

O campeonato teve a participação de 11 times masculinos e 4 femininos, que duelaram na quadra em busca do 1º lugar e com direito a torcida animada. Os campeões da edição foram Lá Creperia (masculino) e Juventus Futebol Club (feminino).

Foi um dia de muita diversão que reuniu moradores de vários bairros de Porto Velho. A atleta do Juventus, Jaqueline, enalteceu a iniciativa e agradeceu a organização do evento. “Esse tipo de ação beneficente é muito importante, além de ser um momento de lazer para toda a comunidade é também coletivamente um ato de ajuda, agradecemos e esperamos que possa ter mais vezes”, frisou a jogadora.

Para o deputado a realização do 1º “Torneio Amigos do Sargento Eyder Brasil de Futsal”, no bairro Aponiã, onde ele cresceu e foi motivo de muita alegria.

“Fico muito feliz por ter pessoas solidárias e que pensam como a gente. O resultado da partida é consequência. O mais importante é a festa entre a comunidade com o mesmo propósito, a solidariedade. Agradeço a todos que participaram e prestigiaram o nosso evento, esse foi o primeiro de muitos que virão”, enfatizou o deputado.