O titular da Secretaria de Estado da Saúde, Fernando Máximo confirmou ao deputado Cirone Deiró, a realização de uma força tarefa no período de 15 a 22 de outubro, do horário das 07h às 19h, no Hospital Regional de Cacoal para realizar exames de mamografia. A iniciativa busca atender as mulheres da rede básica de saúde, cadastradas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cacoal junto ao Sistema Nacional de Regulação-Sisreg.

A ação busca zerar a fila de mulheres à espera de exames de mamografias. As necessitam realizar o exame, mas ainda não tem o encaminhamento, devem procurar a secretaria de saúde do município para fazer o cadastro junto ao Sistema de Regulação.

Recentemente, com o apoio do líder do governo deputado Luizinho Goebel e do vice líder, Ismael Crispin, Cirone Deiró cobrou do secretário Fernando Máximo a retomada dos exames de imagem no Hospital Regional de Cacoal.

Cirone lembrou que a suspensão dos exames e atendimentos hospitalares causaram grandes prejuízos para a população, especialmente, aos pacientes que dependem desses exames para dar continuidade ao tratamento médico.

Atendendo a reivindicação do deputado Cirone, foram instalados no Hospital Regional um mamógrafo com coleta de biópsia, dois aparelhos de raio-X com sistema digital, sendo um adquirido com recursos liberados pelo ex-deputado Nilton Capixaba e outro pelo ex-deputado e atual prefeito Adailton Fúria.

De acordo com o deputado Cirone, a partir da instalação desses modernos aparelhos a Secretaria de Estado da Saúde poderá estabelecer uma agenda de atendimento aos pacientes que estão há anos necessitando de exames.

O parlamentar destacou a necessidade urgente de zerar a fila dos exames de mamografia. Cirone lembrou que o diagnóstico precoce possibilita que as chances de cura sejam muito maiores para a paciente, chegando a 95%. “Estamos falando de uma ação importante para salvar vidas das mulheres que recebem o diagnóstico e devem iniciar o tratamento, o quanto mais cedo possível,” alertou.

Especialistas da saúde indicam que a incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, na mesma proporção crescem também a mortalidade por essa doença, que deverá registrar mais de 60 mil casos novos, em 2021. Na avaliação do deputado Cirone, considerando que no último ano, a rede pública de saúde ficou superlotada, em razão da pandemia da Covid-19, o atendimento rotineiro a saúde da população ficou gravemente comprometido. “Por isso, nesse momento em que temos os casos de Covid reduzidos, é imperativo que o secretário Fernando Máximo coloque todos os esforços da Sesau para atender essa população que espera há quase dois anos, por esse momento,” registrou.

Cirone Deiró destacou ainda que é louvável a retomada dos exames de mamografia para as mulheres no mês de Outubro Rosa, mas que espera que a partir de agora, os serviços sejam retomados de forma regular. “Temos um longo caminho a ser percorrido para normalizar na rede pública de saúde o atendimento à população. Estou confiante no compromisso que o secretário Fernando Máximo assumiu de trabalhar para solucionar os problemas que afetam o atendimento à população. E a realização dos exames preventivos para as mulheres estão entre essas prioridades,” concluiu.