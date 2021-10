Na sessão ordinária desta quinta-feira, 14, vários vereadores utilizaram a tribuna da Casa de Leis para debater atos questionáveis de gestores e servidores da prefeitura de Vilhena.

Ronildo Macedo (PV), presidente do parlamento, foi um dos mais contundentes em suas declarações ao revelar a criação do que chamou de “gabinete do ódio” dentro do paço municipal.

Macedo informou que vai fazer um requerimento à prefeitura para que informe o nome do servidor que está acusando o Legislativo de não estar aprovando projetos. O alvo da crítica seria o projeto de lei do Código de Posturas do Município que – segundo ele – era aguardado há 3 anos, mas só chegou semana passada à Câmara.

No print obtido pelo Extra de Rondônia, o representante da prefeitura disse que a responsabilidade das pautas no Legislativo é de Macedo (leia o diálogo no final da matéria)

“É lamentável. Mais uma vez o Poder Executivo quer desmoralizar esta instituição. Por falta da habilidade de gestão, querem jogar a culpa em cima do Legislativo. O prefeito e sua equipe começam a espalhar fake news via ‘gabinete do ódio’. Prefeito, faz igual a gente fez na Câmara: administra com seriedade, fazendo seu papel”, reclamou

Macedo informou que o responsável pelo fake news irá dar explicações na tribuna da Casa. “Esse servidor será convidado e ocupará a tribuna da Casa para explicar o motivo de tantas mentiras. Sai desse gabinete de fofoca e vai trabalhar, prefeito! É isso que Vilhena precisa. Aqui não trabalhamos por portarias e sim com a verdade”, desabafou.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o vereador disse que não tem ideia de quem seja o autor, mas pode ser um secretário municipal. “Mas com o requerimento vamos descobrir o nome do responsável”, analisa.