A partir da segunda-feira, 18 de outubro, Dia do Médico, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h de Vilhena contará com quatro médicos atendendo em consultas no local.

A medida foi definida pelo prefeito Eduardo Japonês e o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, nesta quinta-feira. “A melhor maneira de comemorarmos uma data é trazendo benefícios para a população, e isso vai acontecer com o quarto médico da UPA, que vai dar mais agilidade aos atendimentos no local e garantir que a Saúde esteja acessível com qualidade e conforto para quem mais precisa”, explicou Japonês.

Através de aditivo no contrato da atual empresa que administra o pronto-socorro, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) acertou o acréscimo do profissional para cumprir plantão de seis horas na UPA, cobrindo o horário de almoço dos três médicos que já atuam no espaço e também se responsabilizando pelas visitas a pacientes internados.

“Fizemos reunião também com a empresa que se comprometeu em colocar nos plantões sempre profissionais experientes, que consigam dar celeridade nos atendimentos, que aumentaram muito com a melhoria na estrutura física”, garante Wagner.

Além desta melhoria, a UPA recebeu investimentos em ultrassom e equipamentos de raio-x com qualidade. O aumento no número de atendimentos na unidade foi de 70% no primeiro mês, em relação ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, atualmente em reforma.

RECLAMAÇÕES

Nas últimas semanas, a UPA tem sido alvo constantes de reclamações de vilhenenses e os casos debatidos com discursos acalorados pelos vereadores na Câmara de Vilhena (leia mais AQUI e AQUI)