Na madrugada deste sábado,16, um homem foi ferido a golpes de canivete durante uma briga de bar, no Centro do município de Corumbiara.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada a comparecer na unidade de saúde do município, onde havia dado entrada um paciente com perfurações nas costas e abdômen.

Em contato com o ferido, os militares foram informados de que ele estava em um bar, quando teria se envolvido em uma briga e acabou sendo golpeado com um canivete por um homem cuja camisa ele havia rasgado.

Já no local, os militares se depararam com várias pessoas com os ânimos alterados, tendo uma mulher relatado que ao tentar apartar uma discussão , havia sido agredida pela vítima.

Porém, o marido da referida mulher estava sem camisa, exatamente como o homem ferido havia relatado que estaria seu agressor.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras para o registro do caso.