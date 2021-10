O Sicoob Credisul mostra mais uma vez a sua força e acaba de alcançar a marca de 60 mil associados, um crescimento de 20% em apenas cinco meses. Em abril deste ano, a cooperativa de crédito registrava 51 mil cooperados. A explicação para o expressivo aumento na quantidade de cooperados, uma média mensal de 2 mil, são as vantagens proporcionadas pela instituição, como a oferta de crédito para empresas e pessoas físicas a um custo menor e mais acessível, entre outros benefícios, além do papel como agente de desenvolvimento que vem exercendo cada vez mais nas comunidades onde está inserida.

Com completo portfólio de produtos e serviços financeiros, o Sicoob Credisul destaca-se como uma alternativa segura para pessoas físicas e jurídicas, investindo constantemente em estruturas e processos que contribuem para uma governança íntegra, oferecendo produtos e serviços financeiros com taxas mais justas.

Em agosto de 2015, a cooperativa alcançou seus primeiros 10 mil, dali em diante, passou a apresentar um crescimento exponencial ano após ano. Três anos depois, em 2018, a cooperativa chegou a 20 mil. E, mesmo com a pandemia da Covid-19 que causou diversas complicações econômicas no país, as pessoas não deixaram de acreditar na força do cooperativismo e o Sicoob Credisul atingiu a marca de 30 mil em fevereiro de 2020. Em 2021 o crescimento veio ainda com mais rapidez, em janeiro eram 47.653 mil associados e, na última semana, chegou à marca de 60 mil.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da cooperativa, os resultados apresentados são a garantia de um trabalho de qualidade. “Se considerarmos a área de abrangência, a capacidade de entrega de resultados e que há dois anos a cooperativa tinha 20 mil cooperados, é possível projetar que chegaremos a 100 mil em dois anos, ou seja, em meados de 2023. No entanto, mais do que alcançar 60 ou 100 mil, a qualidade e a fidelização destes associados são o que nos fazem crescer, a região se desenvolver e todos ganharem com isso”, ressaltou.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisul, disse que a principal demonstração de credibilidade, confiança no mercado ou das pessoas em uma entidade é a participação, e a chegada aos 60 mil cooperados representa essa soma de forças do cooperativismo.

“Temos empresas, pessoas físicas, jurídicas e profissionais liberais de diversos segmentos que estão agregando à cooperativa. Estamos sempre inovando e crescendo, e a maior demonstração é de que a cada cinco meses ganhamos 10 mil cooperados. Possuímos estrutura física, TI e equipes treinadas com capacidade de atender muito mais. Temos possibilidades de continuar crescendo e os resultados que estamos entregando nos habilita a isso”, acrescentou.