Através de uma denúncia anônima, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município de Comododro/MT , localizou na noite de segunda-feira, 18, no Km 330 da BR-174, sentido Pontes Lacerda, uma caminhonete carbonizada, contendo em seu interior, uma ossada humana.

O veículo, que além de ter sido queimado, já se encontra deteriorado pelas marcas do tempo, mostrando que fazem alguns anos que esta no local, apresentava numero de chassi incompleto e continha na região do banco traseiro, ossos humanos, que foram recolhidos por peritos para que se possa chegar à identidade da vítima.

Devido o estado do veículo, marca e modelo, levantou-se a suspeita de que a ossada possa ser do empresário Cícero Aparecido Bortone, de 42 anos, que foi dado como desaparecido por familiares no dia 14 de novembro de 2017, quando saiu de casa, por volta das 21h00 e nunca retornou. (Relembre AQUI)

Segundo uma filha de Cícero, que na época falou com a reportagem do Extra de Rondônia, o pai, que atuava no ramo de locações de máquinas e transportes, passou à tarde de terça-feira, 14 com a família, onde comemoraram seu aniversário que aconteceu um dia antes, porém, ao chegarem em casa, já por volta das 19h00, ele ficou um tempo sozinho em seu quarto e seguidamente saiu alegando que ia ali e já voltava.

Como empresário nunca mais deu notícias desde aquele dia, já tendo se passado quase 4 anos, e os números do chassi do veículo que foram identificados batem com os da caminhonete que o ele saiu de casa, um os filhos esta colhendo material biológico para que possa ser realizado um exame de DNA, a fim de identificar se de fato os ossos encontrados são de Cicero.

