A prefeitura da cidade de Vilhena foi contemplada com uma emenda no valor de R$110 mil para a área da educação. O recurso foi destinado por meio do gabinete do deputado estadual Eyder Brasil (PSL) para compra de 33 notebooks que serão disponibilizados para os professores do Colégio Almirante Tamandaré.

Rondoniense, Eyder Brasil tem priorizado a Educação com a destinação de mais de 40% do total de suas emendas com foco em garantir a melhoria da qualidade do ensino dos estudantes rondonienses.

Segundo o parlamentar durante os quase três anos de seu mandato, já foram investidos mais de R$ 4 milhões em Educação, voltados para a construção de refeitórios, laboratórios de informática, reformas de quadras, compra de materiais permanentes entre outras ações que beneficiam Escolas Municipais e Estaduais de Rondônia.

“Esse é o nosso compromisso, buscar pelo avanço e melhoria da Educação do nosso Estado. Fico muito realizado em trabalhar para o bem-estar do nosso povo rondoniense”, frisou o deputado.