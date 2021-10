M orreu na terça-feira, 19, vítima de um infarto, Waldemar Roque da Costa Leite, de 63 anos, conhecido popularmente como “Capanema”, pioneiro no ramo de manutenção de eletrônicos e eletrodomésticos, no município de Cerejeiras.

Pai do ex-candidato a prefeito Cleiton “Capanema”, Roque foi encontrado já sem vida na casa onde morava sozinho, na Rua Mato Grosso.

Após encontrar Roque infartado, a família acionou a Polícia Militar e liberou a remoção do corpo pela Funerária Bom Jesus, que o conduziu até o Hospital São Lucas para a constatação da causa da morte.

O velório do pioneiro está acontecendo desde as 23h na capela mortuária do município e o enterro está previsto para acontecer às 09h de hoje no cemitério local.