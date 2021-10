Foi capturado pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, 23, o ex-marido de Maria Francisca da Silva, de 63 anos, assassinada a golpes de machado na tarde de quinta-feira, 21, na casa onde morava, situada na Avenida Rio madeira, no bairro Cruzeiro, em Colorado do Oeste. (Relembre AQUI)

O sitiante de 64 anos, conhecido como “Zé do burro”, que é o principal suspeito do crime, se encontrava foragido, mas acabou sendo preso por volta das 04h de hoje, na propriedade onde estava residindo desde sua separação, na linha 7 área rural de Cabixi.

O sitiante, que teria sido visto por testemunhas saindo da casa da vítima segundos depois dela gritar por socorro, no período da manhã do dia do crime participou de uma audiência judicial com ela, relacionada a divisão de bens após a separação.

Depois da audiência, o ex-marido de Maria, inconformado com o fato da mulher ter solicitado ficar com a casa onde moravam na cidade, teria ido até Colorado, entrado no imóvel pulando o muro dos fundos e a golpeando com um machado até a morte.