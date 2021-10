No final da manhã desta terça-feira, 26, um homem foi espancado por populares após entrar em duas casas localizadas no residencial União, em Vilhena, e tentar agarrar duas mulheres.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia no local, o suspeito entrou em uma casa e tentou passar as mãos nas pernas de uma jovem, mas foi impedido pelo marido dela, que chegou na hora.

Ao sair do local, o agente entrou em outra casa próxima, onde uma senhora estava só, e após pedir um copo de café, retirou a roupa e tentou agarra-la .

Ao ouvir o pedido de socorro da mulher, um familiar que chegava do mercado na hora, partiu pra cima do suspeito, que pulou um muro, mas acabou caindo em um quintal onde havia um cão da raça Pit bull.

Assustado, o agente pulou o muro de volta e em seguida mais um, até que saiu em uma rua localizada aos fundos do residencial, mas mesmo assim foi alcançado por familiares da vítimas, que lhe agrediram, causando diversas escoriações em seu corpo.

O homem, que parecia estar transtornado, enquanto era surrado, dizia que a tornozeleira eletrônica de uma de seus agressores “iria cair em nome de Jesus”.

Com a chegada da Polícia Militar os populares se dispersaram e o agente foi preso, alegando que havia estado internado com Covid-19 nos últimos dias e que ao sair do hospital, acabou surtando e praticando os crimes sem ter consciência plena do que fazia.