O sitiante Paulo Alves Moulais, de 53 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 26, após encostar em uma rede elétrica, no pasto propriedade onde morava com a esposa, na linha 125, esquina com a Kapa 144, área rural de Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, Paulo tentava conseguir sinal de internet e para isso pegou uma barra de ferro e fixou uma antena na ponta.

Enquanto andava pela propriedade com a barra de ferro levantada, o sitiante acabou tocando em um fio de alta tensão e morreu eletrocutado.

No desespero de ver o marido morrendo, a esposa de Paulo, Rosalina Castilho da Silva tentou ajuda-lo e também recebeu uma descarga que a jogou para longe.

Mesmo traumatizada com a cena que havia presenciado, Rosalina ainda colocou o corpo do marido no carro e saiu dirigindo sentido a cidade, quando parou em uma propriedade vizinha e pediu ajuda, sendo conduzida por um amigo até o hospital, onde ficou internada.

Paulo, que já estava morto quando a esposa tentou socorre-lo, era muito conhecido na cidade devido já ter sido proprietário do Pesque e Pague Lagoa da Prata.