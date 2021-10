Na terça-feira, 26, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Anchieta, através das professoras lingua portuguesa e matematica, Marli Vieira Lopes e Maiara Fernanda Lopes Stelmach, juntamente com a diretora de Saúde do município de Cabixi, Lourdes Andrade de Carli, que também é Coordenadora do Hospital do Amor desde 2007, realizaram o projeto “Quem se ama, se cuida”, em alusão ao outubro rosa.

O projeto contou com apresentação de dança e com a realização de uma palestra sobre prevenção e cuidados, levabdo informação e diversão aos alunos e funcionários da instituição.

De acordo com Marli, o projeto tem a função de conscientizar desde a infância, a importância do cuidado pessoal que cada um deve ter, pois prevenir ainda é a melhor solução.

A professora Maiara, por sua vez, acredita que através desses projetos, além de conscientizar a população, é possivel promover a socialização dos alunos tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas, pontos fundamentais para esse período de ensino híbrido.