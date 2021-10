Desembarcaram no Rio de Janeiro/RJ para disputarem os Jogos Escolares Brasileiro (JEBs), que acontecerá no parque olímpico da cidade maravilhosa, o vôlei feminino de Vilhena, representado pelos times infantil de quadra do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e de praia da escola Maria Arlete Toledo, em uma parceria com a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV).

No vôlei de quadra, as meninas medirão forças com as representações de Goiás, Amazonas e Mato Grosso na luta pela classificação na primeira fase da competição, já o time de areia terá pela frente as anfitriãs, e os times do Pará e Minas Gerais.

Devido às limitações da pandemia as atletas vilhenenses tiveram pouco tempo de preparação e pouca experiência, uma vez que a grande maioria, ainda não participaram de nenhuma competição e na primeira participação já terão um desafio nacional.

Na preparação das equipes está o experiente professor France Lima e a professa Marcilene Santana, que contará muito para que as atletas possam controlar o nervosismo e apresentarem seu melhor voleibol.

Em parceria com as escolas públicas de Vilhena o projeto seleções desenvolvido pela AVV tem possibilitado que anualmente estes adolescentes vivam esta experiência única em suas vidas e que trará enorme ganho em suas trajetórias esportivas.

Nesta edição a competição sofreu alteração na forma de disputa uma vez que na primeira fase todos os estados estarão na mesma divisão e só após o desempenho em cada grupo é que as seleções disputarão a série ouro, prata e bronze, o que permitirá a possibilidades de partidas entre todos os estados da federação.