Iniciada há quase 20 dias, a revitalização das rotatórias do município com flores sofreu com o furto de 25 mudas.

Servidores da Prefeitura estiveram nos locais nesta semana repondo as plantas que foram perdidas. As secretarias municipais de Obras e Meio Ambiente fazem apelo, solicitando colaboração e apoio à medida de embelezamento do município.

“Na semana passada constatamos o furto de 15 mudas de flores que foram plantadas em uma rotatória da BR-364. Já nesta semana a prática se repete e desta vez foram mais 10, do mesmo local”, atesta o secretário municipal de Obras, Marcelo “Boca”.

O secretário pede à população que ajude a Prefeitura a fiscalizar e manter as flores conservadas e explica que a ação vai continuar em avenidas e vários pontos da cidade, ampliando a quantidade de flores no município.

Além do furto das flores, a Semosp registrou também a retirada de grama das margens das BR-364 e BR-174. Essa grama é implantada pelo poder público para evitar a formação de crateras, erosão e minimizar os danos do escoamento das chuvas, além, é claro, de melhorar a aparência dos trechos.

Rafael Maziero, secretário municipal de Meio Ambiente, salienta que todo o esforço do poder público será em vão caso os moradores não respeitarem as leis. “O ‘contrato social’ de convívio é algo que depende exclusivamente de um respeitar o outro. As leis existem, mas não há polícia, nem fiscalização, nem cadeia suficiente caso 100 mil habitantes resolvam infringir as leis nos mais de 140 bairros da cidade. Sabemos que não é essa a situação que vivemos, pois os vândalos e ladrões são minoria. Mesmo assim, causam grande estrago e é nas pequenas coisas que podemos demonstrar diariamente nosso caráter”, explicou.

Denúncias podem ser enviadas diretamente ao WhatsApp institucional da Prefeitura de Vilhena, 3919-7081.