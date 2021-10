@@@ FORÇAS POLÍTICAS EM RO

As conversas de bastidores se intensificam neste momento, quando se aproxima o início do ano eleitoral. Entre os rumores que circularam nos últimos dias, um deles chama muito a atenção. A conversa seria a respeito de uma aproximação entre a deputada Jaqueline Cassol (PP), que já se revelou como pré-candidata ao Senado Federal, com o governador Marcos Rocha (União Brasil), que vai à reeleição. A ideia é compor o palanque com os dois unidos em torno do mesmo projeto.

@@@ APOIADORES AGUERRIDOS FORA

O papo deixou o meio político rondoniense em polvorosa. Afinal, se for isso mesmo, então quer dizer que Ivo Cassol estaria fora da sucessão estadual, pois só desse jeito sua irmã apoiaria outro candidato nesta disputa. Por outro lado, a mesma conversa reforça a sensação de que o destino do presidente Jair Bolsonaro será mesmo o PP de Jaqueline, conforme aponta tendência nacional. Só que aí vão pro ralo, pelo menos em âmbito regional, apoiadores aguerridos do presidente no cenário local, caso de Jaime Bagattoli e Marcos Rogério.

@@@ DE MALAS PRONTAS

Falando em União Brasil: a adesão do deputado estadual Alan Queiroz, atualmente no PSDB, ao novo partido é tida como certa por muita gente. Também deve migrar por lá a deputada federal Silvia Cristina, hoje no PDT. Aliás, há muito tempo ninguém vê essa parlamentar pelos municípios do Cone Sul, onde obteve votação expressiva.

@@@ TUCANO FORA DO NINHO

O ex-senador Expedito Junior está mesmo fora do PSDB e vai se filiar ao PSD, que é comandado no Estado por seu filho, Expedito Netto. É neste reduto que Junior vai escorar seu projeto de tentar retornar ao Senado Federal, e é de lá que pretende apoiar Marcos Rogério ao governo estadual.

@@@ TENTA MANTER MANDATO DESGASTADO

E seguindo nesta mesma direção vai o deputado estadual Laerte Gomes, ex-presidente da ALE, que no PSD apoiará Expedito e Rogério às eleições majoritárias, ao mesmo tempo em que tentará manter seu desgastado mandato na Assembleia Legislativa.

@@@ RAUPP DECIDE NÃO CONCORRER

Valdir Raupp reagiu à matéria publicada no Extra de Rondônia sobre eventual candidatura dele a deputado federal. Ele afirmou ao site que estão tentando o empurrar de qualquer jeito para tal posição, mas que ele está decidido a não concorrer a cargo algum ano que vêm, e apenas trabalhar em apoio ao MBD. E tal convicção é definitiva.

@@@ AGORA DIZ QUE NÃO VAI ENCARAR

O prefeito Hildon Chaves, de Porto Velho, mudou de opinião de novo, e agora garante que não será candidato a nada no ano que vem, pois foi eleito para comandar a capital por mais quatro anos e vem fazendo um bom trabalho neste sentido. Vamos ver como essa história vai estar na semana que vêm.

@@@ OUTRO TUCANO DE MALAS PRONTAS

A mesma fonte informa que Chaves está descontente com a família Carvalho, da deputada federal Mariana e de seu vice, Maurício, e que estaria articulando seu desligamento do PSDB. Hildon é outro entusiasta das pretensões políticas de Expedito Junior e Marcos Rogério, e pode apoiar a dupla.

@@@ EX-VEREADOR NA DISPUTA A FEDERAL

E, em Vilhena, o PSDB deverá ter candidato a deputado federal. Trata-se do ex-vereador e atual secretário Municipal do Meio Ambiente, Rafael Maziero. Não se sabe ao certo se isso está bem acertado com o grupo político do deputado estadual Luizinho Goebel, em tese um mentor de Maziero e que tem pelo menos dois aliados importantes que visam disputar o mesmo cargo.

@@@ RUMO À ALE

E Dhonatan Pagani, o vereador mais produtivo no quesito fiscalização do erário público da atual legislatura de Vilhena, vai mesmo buscar meios para disputar uma cadeira à Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE) no próximo ano. Ele ainda está filiado ao PSDB.

@@@ PSB NO PÁREO

Da Câmara vilhenense também pode sair mais uma candidatura à ALE. O vereador Zé Duda está muito bem cotado dentro do PSB para tentar dar o salto ao Legislativo estadual.

@@@ AUMENTO MILIONÁRIO PREJUDICOU DECORAÇÃO

A guerra entre o prefeito de Vilhena e a Câmara Municipal causou uma vítima fatal: “mataram” a decoração natalina na cidade, prejudicando o comércio e deixando o fim de ano mais triste e deprimente na cidade. Eduardo Japonês mandou projeto no valor de R$ 770 mil e depois aumentou para R$ 1,3 milhão, o que provocou a desistência dos vereadores que eram favoráveis. O prefeito desligou o celular, não ouviu os parlamentares, e “fugiu” para Brasília. Deu no que deu.

@@@ DIFERENÇA ADMINISTRATIVA

Enquanto isso, o município de Cacoal pretende fazer uma belíssima decoração natalina gastando apenas R$ 460 mil. Que os internautas tirem suas próprias conclusões.

@@@ DIÁLOGO POLÍTICO

Por outro lado, quem se aproximou dos vereadores de Vilhena foi a deputada Rosangela Donadon (PDT), que, adotando seu estilo pacífico e de união, dialogou com os vereadores e se colocou à disposição para alocar mais benefícios para Vilhena. E, por ironia, justamente de vereadores mais ligados ao grupo de Japonês. Nesta semana, a deputada e a vereadora Vivian cumpriram agenda conjunta de visitas ao Hospital Regional e UPA 24h apurando demandas das unidades de saúde para propor soluções. O mundo dá voltas…

@@@ REGIONAL NO CONE SUL SEM COMANDO

Para encerrar: o ex-vereador França Silva só não assumiu a secretaria regional do governo do Estado porque não quis. Convidado para o cargo que até tempos atrás era exercido por Nilton Gomes, Silva declinou da proposta e preferiu permanecer à frente da Fundação Cultural de Vilhena.