Recursos liberados pelo deputado Cirone Deiró já estão na conta da prefeitura do município de Ministro Andreazza para a compra de um Raio X e um digitalizador de imagens destinados a atender os pacientes da rede municipal de saúde local. A liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 280 mil atendeu solicitação apresentada pelo vereador Mazinho que tem trabalhado para contribuir com a estruturação dos serviços da rede pública municipal de saúde em Ministro Andreazza. Além dos recursos liberados para a saúde, a agricultura e infraestrutura estão entre as áreas beneficiadas com recursos liberados pelo deputado Cirone.

De acordo com o vereador Mazinho, a falta do aparelho de Raio X e do digitalizador de imagens na Unidade Mista de Saúde de Ministro Andreazza tem provocado transtornos aos pacientes que precisam se deslocar até o município de Cacoal para realizar esses exames. “O aparelho de Raio X será essencial para contribuir no diagnóstico dos pacientes que buscam atendimento na rede municipal de saúde e que a partir de agora, poderão fazer seus exames no hospital da Unidade Mista de Andreazza,” esclareceu.

Para o vereador Mazinho a parceria de trabalho do deputado Cirone Deiró com a administração do prefeito José Alves Pereira “Mila da Agricultura” tem sido importante para os avanços no desenvolvimento local e melhoria da qualidade de vida da população. Segundo o vereador, além dos recursos para a compra do Raio X, o deputado Cirone já liberou recursos para atender as associações de produtores rurais, e investir em melhorias das estradas rurais. “A presença do deputado Cirone Deiró em nosso município tem resultado em ações que melhorem a vida das pessoas,” afirmou.

O deputado Cirone Deiró tem se destacado pelo seu trabalho municipalista em favor do bem estar das pessoas. Para o prefeito Mila da Agricultura o deputado Cirone é um parceiro de trabalho que tem contribuído muito com a administração municipal. “Além dos recursos destinados em diversas áreas, o deputado Cirone também tem sido importante na interlocução da nossa administração com o governo do estado. Seu gabinete tem sido um importante ponto de apoio para a nossa administração e no atendimento das necessidades da população,” concluiu.